Mercoledì 5 giugno, presso la sala consiliare Renato Pucci del Comune di Civitavecchia(Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7), si svolgerà un incontro pubblico con i candidati per la carica di sindaco. L’evento è promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia in stretta collaborazione con il suo Dipartimento Città Metropolitana. L’obiettivo è quello di favorire un approfondito confronto sui progetti e gli obiettivi per il futuro della città alla vigilia del voto amministrativo di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Per due ore, dalle 17 alle 19, parteciperanno al dibattito i seguenti candidati: Enzo D’Antò, Roberta Galletta, Massimiliano Grasso, Vittorio Petrelli, Marco Piendibene, Paolo Poletti. Saranno presenti all’incontro, al fine di favorire un proficuo confronto sulle questioni di più stretta attualità riguardanti i settori dell’edilizia e dell’urbanistica, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia Alessandro Panci e Antonio Correnti, del Dipartimento Città Metropolitana. Modera Stefano Pozzovivo, di Radio Subasio.

L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia ha promosso questo evento per offrire alla cittadinanza un’ulteriore occasione per conoscere le linee di indirizzo delle prossime strategie politiche locali. Quello di mercoledì è un contributo che l’Ordine dà con l’intento di supportare le azioni strategiche e programmatiche dei Comuni di competenza per lo sviluppo dei territori e anche per riflettere sui numerosi procedimenti relativi alla professione degli architetti, dei paesaggisti, dei pianificatori e dei conservatori di Roma e provincia.