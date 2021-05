Mercedes sbatte contro guardrail in zona Marangone: giovane in codice rosso al San Paolo

Alle ore 22 circa del 1 maggio, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso la SS Aurelia, in prossimità dell’ingresso della rampa d’immissione al casello autostradale di Civitavecchia Sud (zona Marangone), per un incidente stradale. Un’autovettura Mercedes classe A, condotta da un 24enne di nazionalità italiana residente in zona, mentre procedeva in direzione Roma è uscita fuori strada, impattando in modo violento contro il guardrail. Il ragazzo unico passeggero a bordo, è stato estratto dalle lamiere dai VVF e affidato al personale sanitario 118 presente sul posto. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale S. Paolo di Civitavecchia. Non vi sono state altre autovetture coinvolte. I VVF sono ancora sul posto, poiché la messa in sicurezza dell’area si è rivelata impegnativa, in quanto l’autovettura, è stata trafitta completamente dal guardrail (entrato dalla parte anteriore ed uscito dalla parte posteriore).

Altra operazione. Contemporaneamente è stato richiesto l’intervento dei VVF per un incendio di un ciclomotore, in via Lombardia (comune di Civitavecchia). I Vigili del Fuoco di Civitavecchia si sono recati sul posto con un’autobotte con una squadra ridotta (poiché già impegnati con l’incidente stradale). Hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi ad alcune autovetture in sosta nelle immediate vicinanze.