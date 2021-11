Mercato valutario: conviene affidarsi ai segnali di forex trading per investire?

Negli ultimi tempi, da ciò che si evince nei dati rilasciati dai broker online, si può osservare una costante crescita di utenti attivi nel mercato valutario che attuano strategie passive di investimento. Si tratta, nello specifico, di un tipo di operatività molto diffusa fra risparmiatori neofiti – o fra soggetti che non hanno molto tempo a disposizione per muoversi autonomamente nel mondo della finanza-, poiché consente di sfruttare il modus operandi di terze parti che dimostrano una buona resilienza nei risultati ottenuti in borsa. In particolare, i segnali di trading sul mercato valutario rappresentano la prima risorsa utilizzata in tal senso, anche rispetto agli expert advisor che, girando forse su piattaforme professionali, richiedono un minimo di dimestichezza con il linguaggio base del tool di trading.

Caratteristiche dei segnali di forex trading. I segnali di forex trading sono rappresentati da un avviso che trasporta un’informazione su un determinato strumento finanziario. Il warning può essere sia un’analisi della struttura dei prezzi sia una vera e propria istruzione contenente indicazioni riguardanti il prezzo di entrata o di uscita su uno specifico sottostante, in questo caso particolare una coppia forex. Anche la modalità di esecuzione varia a seconda della tipologia di segnale: alcuni tool consentono l’esecuzione automatica del trade sull’account ricevente, mentre in altri casi l’investitore prende semplicemente visione del messaggio e solo successivamente replica manualmente l’operazione. Naturalmente l’individuazione di un pattern operativo su una coppia di valute può scaturire o dall’elaborazione di un algoritmo o dalla strategia discrezionale di un professionista della finanza.

Come ricevere un segnale operativo. Oggi le modalità di ricezione di un segnale di trading sono molteplici: dal semplice sms o messaggio di posta elettronica, alle applicazioni create ad hoc sia per dispositivi mobili sia per desktop, passando per le messaggerie istantanee -il mezzo più utilizzato attualmente dai trader online è rappresentato dai canali telegram. Inoltre la sottoscrizione di un servizio di questo tipo può essere a titolo gratuito o prevedere un costo, a volte abbastanza consistente, pertanto in caso di adesione è sempre opportuno prestare la massima attenzione, cercando di reperire più informazioni possibili sul distributore. Il motivo di tale raccomandazione è semplice: per normativa l’erogazione di segnali operativi è consentita a chiunque, previa esposizione di un disclaimer che solleva il provider da qualsiasi responsabilità; di conseguenza gli investitori non possono contare su alcuna forma di tutela in caso di servizio non aderente alle aspettative.

Trading system: il problema dell’ottimizzazione del backtest. Un altro aspetto da tenere in considerazione quando si valuta l’opportunità di fruire di un servizio di segnali forex generato da algoritmo, risiede nella corretta osservazione di eventuali backtest -modello predittivo di una strategia sistematica elaborato sui prezzi passati di uno strumento finanziario- forniti dai distributori, per comprovare la bontà dell’operatività. Difatti accade spesso che il sistema venga overfittato -sono selezionati parametri di indicatori e oscillatori, ottimizzati per una particolare condizione del mercato- per abbellire l’equity line del trading system, al fine di spingere l’investitore alla fruizione del servizio di ricezione segnali.

Segnali operativi sul mercato valutario forniti dai broker online. È opportuno evidenziare, tuttavia, che la maggior parte dei broker ormai integra nella propria gamma di servizi anche i segnali operativi sul forex, di conseguenza gli utenti possono contare almeno sul fatto che si interfacciano con esperti del trading online. Naturalmente gli intermediari finanziari possono contare sia sull’attività di singoli professionisti dei mercati finanziari all’interno della struttura sia sulle prestazioni di società indipendenti -gratuite per i clienti solo grazie agli accordi intercorsi tra i due soggetti-. Inoltre un’ulteriore funzionalità molto apprezzata dagli investitori, pur non trattandosi di segnali nel senso stretto del termine, è rappresentava dal social trading, un network integrato nei tool di investimento che mette in sinergia gli iscritti alla piattaforma: le strategie condivise su coppie valutarie sono replicabili da altri utenti previa valutazione.