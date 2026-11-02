Riceviamo e pubblichiamo. Un importante momento di confronto, partecipazione e dialogo costruttivo quello che si è svolto presso il Comune di Civitavecchia, su iniziativa di Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord, insieme al neonato Comitato Commercianti del Mercato Storico, alla presenza di oltre 30 operatori commerciali.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Marco Piendibene, l’Assessore al Commercio Giancarlo Cangani, l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e la Dott.ssa Paola Carboni, in rappresentanza degli uffici tecnici comunali.

Ad aprire i lavori è stato il Responsabile Territoriale di Confcommercio, Cristiano Avolio, che ha ripercorso il percorso intrapreso dall’associazione per arrivare alla costituzione del Comitato Commercianti del Mercato Storico, nato ufficialmente lo scorso agosto dopo un intenso lavoro di ascolto, coinvolgimento e confronto con gli operatori delle diverse aree mercatali.

Avolio ha ricordato come, negli ultimi due anni, Confcommercio abbia promosso la nascita di diversi comitati territoriali dei commercianti, con l’obiettivo di costruire forme stabili di rappresentanza e interlocuzione con le istituzioni. Un percorso che, nel caso del Mercato Storico, ha richiesto particolare impegno per superare le difficoltà organizzative e favorire una partecipazione quanto più ampia e rappresentativa possibile.

In apertura è stata inoltre sottolineata l’importanza di mantenere il confronto su un piano pacato, concreto e costruttivo, privilegiando la ricerca di soluzioni condivise rispetto alle contrapposizioni.

Il Sindaco e gli Assessori hanno successivamente ripercorso le diverse fasi che hanno caratterizzato il complesso iter progettuale relativo alla riqualificazione del Mercato Storico, illustrando gli elaborati grafici e fornendo chiarimenti sulle scelte progettuali, sulle procedure amministrative e sulle tempistiche previste.

L’incontro si è sviluppato attraverso due momenti distinti ma complementari: una prima parte dedicata alla presentazione del progetto e alla programmazione degli interventi, seguita da un approfondito confronto tecnico sulle numerose problematiche che interessano le diverse aree del mercato.

Tra gli elementi più significativi emersi, la conferma da parte dell’Amministrazione Comunale dell’impegno a completare integralmente i lavori entro la fine del 2027.

Un’indicazione particolarmente importante per gli operatori, che da anni convivono con una situazione di incertezza e attendono risposte concrete sul futuro delle proprie attività.

Nel corso del confronto, anche in considerazione dell’imminente periodo natalizio e della sua rilevanza commerciale, gli operatori hanno richiesto di posticipare l’avvio dei nuovi interventi a gennaio 2027, così da evitare ulteriori disagi durante una delle fasi più importanti dell’anno per le vendite.

Tra le decisioni emerse figura inoltre la revoca dell’ordinanza che aveva determinato l’interdizione di diversi parcheggi nelle immediate vicinanze del mercato, una questione particolarmente sentita dagli operatori per le ricadute sull’accessibilità e sulla frequentazione dell’area.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva dei commercianti, che hanno avuto la possibilità di intervenire direttamente, sottoponendo all’Amministrazione osservazioni, richieste di chiarimento e problematiche legate alla gestione quotidiana delle proprie attività.

Il confronto ha permesso di affrontare questioni che riguardano non soltanto l’avanzamento dei lavori, ma anche le condizioni operative delle diverse zone del mercato, le esigenze delle attività commerciali e la necessità di garantire una migliore organizzazione complessiva dell’area.

La presenza degli operatori delle differenti zone mercatali ha consentito di rappresentare esigenze diverse, accomunate dalla volontà di restituire al Mercato Storico la centralità commerciale, economica e sociale che merita.

Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord continuerà a svolgere un ruolo di raccordo tra gli operatori e l’Amministrazione Comunale, raccogliendo attraverso il Comitato le future segnalazioni relative alle criticità operative e sottoponendole agli uffici competenti, secondo un modello di collaborazione già adottato negli altri comitati territoriali promossi dall’associazione.

L’incontro, durato oltre due ore, si è concluso con un impegno comune: mantenere aperto un dialogo concreto e continuativo per affrontare e risolvere problematiche che da troppo tempo condizionano il lavoro delle imprese e la piena valorizzazione di una delle aree commerciali più rappresentative della città.

Le dichiarazioni di Cristiano Avolio. «Desidero innanzitutto ringraziare tutti gli operatori che hanno partecipato a questo importante incontro, non soltanto per la loro presenza numerosa, ma soprattutto per il contributo attivo, concreto e costruttivo che ciascuno ha saputo offrire.

La costituzione di questo Comitato rappresenta un risultato importante, raggiunto attraverso un percorso non semplice, fatto di incontri, ascolto e confronto diretto con i commercianti. Senza la loro disponibilità e la volontà di partecipare, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento va naturalmente al Sindaco Marco Piendibene, agli Assessori Giancarlo Cangani e Patrizio Scilipoti e alla Dott.ssa Paola Carboni per la disponibilità dimostrata e per le numerose delucidazioni fornite sul progetto, sulle tempistiche e sulle questioni tecniche sollevate dagli operatori.

Crediamo che il confronto diretto tra istituzioni e imprese sia la strada più efficace per affrontare anche le situazioni più complesse, soprattutto quando si trascinano da molti anni.

Confcommercio è e sarà sempre al fianco del Mercato Storico, dei suoi operatori e di tutti i commercianti a sede fissa che lavorano nelle aree circostanti. Il nostro obiettivo è tutelare l’intero tessuto commerciale della zona, valorizzandone le peculiarità e contribuendo a costruire le condizioni per un suo rilancio concreto e duraturo.

Voglio infine ricordare che il Comitato Commercianti del Mercato Storico è e rimarrà aperto a tutti. Non si tratta di un organismo riservato a pochi, ma di uno strumento di partecipazione e rappresentanza collettiva. La sua forza dipenderà proprio dalla capacità degli operatori di sentirsi parte attiva di questo percorso.

La partecipazione non è soltanto importante: è fondamentale. Perché soltanto attraverso il contributo di tutti possiamo trasformare le esigenze dei singoli in proposte condivise e, soprattutto, in risultati concreti per l’intero Mercato Storico e per la nostra città».