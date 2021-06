Mercato nerazzurro, Bevilacqua ai saluti. Il sogno per l’attacco è Manuel Vittorini

A campionato oramai finito sono le trattative di mercato a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. E si registrano movimenti interessanti sul fronte Civitavecchia Calcio. In attesa di annunciare il nuovo tecnico Massimo Castagnari, ecco le prime operazioni, in uscita soprattutto. Fra coloro i quali non indosseranno la maglia nerazzurra ci sarà il capitano Marco Bevilacqua. Una partenza pesante quella del giocatore civitavecchiese, colonna degli ultimi anni. Insieme a lui potrebbero partire, direzione Toscana, anche Max Gravina e Omar Pastorelli, allettati da offerte importanti. Out pure i portieri Leonardo Pancotto e Filippo Travaglini. Per l’attacco il sogno si chiama Manuel Vittorini.