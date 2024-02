Mercato e scuole allagate, Perello: “Operai e ditte a lavoro per riparare i danni per la pioggia”

"Sul mercato è fondamentale portare il prima possibile in approvazione esecutiva il progetto di 3 milioni del Pnnr". Lo dichiara l'assessore ai lavori

“Questa mattina (ieri, ndc) avvistati dall’associazione di categoria siamo intervenuti in zona mercato alle ore 8. Prima con i nostri operari e successivamente, compresa l’entità del danno, contattando una ditta specializzata che interverrà nel pomeriggio. Nel frattempo, le nostre squadre di operai sono state chiamate a riparare perdite dovute alla pioggia nelle scuole cittadine e in altre sedi. Purtroppo di acqua ne ha fatta tanta. Sul mercato è fondamentale portare il prima possibile in approvazione esecutiva il progetto di 3 milioni del Pnnr”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello.