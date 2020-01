“Mentalista in giallo – I’m back” al Granari Spazio Off

Sabato 4 gennaio alle ore 21 e domenica 5 gennaio alle ore 17 torna sul palco del Granari Spazio Off, dopo il grande successo ed il sold out dello scorso anno, il mentalista Roberto Rizzo con il suo nuovissimo spettacolo “Mentalista in giallo – I’m back”, pronto a superare i limiti dell’intelletto ed a stupirci con le potenzialità del nostro inconscio.

Come dice lo stesso mentalista: “L’illusione è la nostra realtà, perché del mondo lá fuori vediamo il poco che i nostri occhi sono in grado di vedere, con l’aggiunta di ciò che il cervello vuole farci credere”.

Per tutte le info e le prenotazioni contattare i numeri 377 3879413/ 392 0771645 (anche Whatsapp) oppure scrivere una mail a granarispazioff@gmail.com.

Sponsorizzato da