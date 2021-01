Mensurati (Medov): “Il Tar ribadisce che su navettamento l’Adsp non è competente”

“Il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso avanzato da Medov, ha annullato l’ordinanza n. 37 del novembre 2019 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che comprende i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, aveva eluso una precedente pronuncia della stessa Sezione, ripristinando l’esclusiva per il servizio di navettamento dei crocieristi in favore di Port Mobility. Dal 2019 ad oggi, nelle querelle con la Medov, Port Mobility ha inanellato tre pronunce sfavorevoli del TAR Lazio, una del Tribunale Civile di Roma, una delibera dell’ANAC. Tutti concordi nel dire che Port Mobility sta facendo cose che non potrebbe/dovrebbe fare. Con questa sentenza il TAR Lazio ribadisce inoltre con vigore che l’Autorità di Sistema Portuale non è competente, né territorialmente né funzionalmente, ai fini dell’istituzione di questi servizi di navettamento, facendo diretto riferimento alla precedente sentenza e censurando pertanto esplicitamente il tentativo di elusione portato avanti dall’AdSP. A questo punto è definitivamente chiarito che le restrizioni imposte fino ad oggi dall’AdSP al mercato dei servizi sono sempre state illegittime e non potranno essere riproposte per il futuro”. Lo dichiara Massimo Mensurati, General Manager Medov.