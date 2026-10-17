Circa 16 mila euro di fondi regionali, a favore di una determinata fascia. La determina dirigenziale pubblicata dal Comune di Civitavecchia alcuni giorni fa, indica quali saranno le scelte politiche del Pincio sul tema delle mense scolastiche in attesa di decisioni complessive. “Ripartire – si legge nel provvedimento – la somma di € 16.103.96, a favore degli utenti realmente fruitori del servizio con il riconoscimento di un numero di pasti gratuiti tra gli iscritti primi figli inseriti all’interno della Fascia IV”. Ovvero sia, la fascia 12.500-20.000 euro.
Mense scolastiche, fondi regionali per alcuni pasti gratuiti alla fascia IV
Circa 16 mila euro, la fascia è 12.500-20.000 euro