Menghi e Legnante “matano” l’FC Viterbo, il derby è nerazzurro

Il Civitavecchia Calcio batte 2-0 l’Fc Viterbo, nella 31esima giornata in Eccellenza. Di Menghi nel primo tempo, al 5′, e Legnante nella ripresa, al 60′, le reti che hanno segnato il match disputato allo stadio “Tamagnini” di Campo dell’Oro. Per la squadra di Raffaele Scudieri tre punti che servono per blindare il quinto posto. Delusione per l’ex Massimo Castagnari, la sua squadra ha fatto solo il solletico ai padroni di casa, privi di Manuel Vittorini.