Medico aggredito all’hub vaccinale in Porto, Matranga: “Atti di violenza da condannare”

“Venerdì scorso uno dei nostri medici dell’hub vaccinale del porto di Civitavecchia ha subito l’ennesima aggressione da parte di un cittadino. La situazione è stata controllata grazie all’intervento della sicurezza interna e delle forze dell’ordine, che ringrazio, e che prontamente sono arrivate. Per i nostri sanitari è uno dei momenti più difficili della campagna vaccinale. A loro voglio dare tutto il mio supporto e la mia solidarietà per quello che stanno vivendo. Non posso infine che condannare questi atteggiamenti e atti di violenza verbale contro professionisti che svolgono il proprio lavoro senza sosta. Stiamo realizzando una campagna vaccinale senza precedenti grazie allo sforzo di questi impagabili dipendenti a cui va il mio grazie” lo dichiara il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga.