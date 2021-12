Medico aggredito a calci e pugni fuori dalla sede Asl di Cerveteri. Prognosi di 30 giorni

“Grave di aggressione ieri mattina ai danni di un medico della Asl, L. B. presso la sede Asl di Cerveteri, mentre stava predisponendo quanto necessario per una visita a domicilio, il medico è stato aggredito fuori la sede da un cittadino che ha inveito pesantemente su di lui con calci e pugni. Sono intervenuti i vigilantes che prestano servizio nella sede Asl, e dopo pochi minuti le forze dell’ordine, che la Asl ringrazia per la vicinanza e il pronto intervento. Non essendo più in condizioni di continuare il servizio e avvertendo forte dolore, il medico si è recato al Pronto soccorso del S. Paolo dove gli è stata diagnosticata la frattura delle costole e numerose contusioni con una prognosi di 30 giorni. La direzione aziendale esprime vicinanza al medico aggredito, condannando il vergognoso gesto compiuto nei confronti di un lavoratore al servizio della comunità. Questi episodi non devono passare inosservati né impuniti, perché ledono il bene collettivo colpendo nel cuore del nostro sistema sanitario, già provato dalla gestione della pandemia”. Lo comunica la Direzione generale della Asl Roma 4.