Carenza di medici di famiglia, allarme nel Lazio: presentata interrogazione in Regione

L'ha presentata il 5 stelle D’Antò, per cui è necessario adottare una strategia regionale che preveda una migliore programmazione del fabbisogno, incarichi più attrattivi nelle aree in difficoltà e misure per assicurare una presenza stabile dei medici sul territorio

La carenza di medici di medicina generale continua a creare difficoltà in diversi territori del Lazio. A fare il punto sulla situazione di Tolfa e Allumiere è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Enzo D’Antò, che ha incontrato la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino.

Al termine del confronto, D’Antò ha riconosciuto l’impegno dell’azienda sanitaria nella ricerca di soluzioni, evidenziando però la necessità di un sostegno concreto da parte della Regione per garantire ai cittadini, soprattutto anziani e persone fragili, un’assistenza adeguata.

Il consigliere ha ricordato anche l’interrogazione urgente presentata nelle scorse settimane al presidente Francesco Rocca e alla Giunta regionale per segnalare la carenza di medici di base a Ostia Antica e Casal Bernocchi.

Secondo D’Antò, è necessario adottare una strategia regionale che preveda una migliore programmazione del fabbisogno, incarichi più attrattivi nelle aree in difficoltà e misure per assicurare una presenza stabile dei medici sul territorio.

L’esponente pentastellato ha infine ribadito che continuerà a sollecitare la Regione attraverso gli strumenti istituzionali, chiedendo interventi concreti per garantire a tutti i cittadini l’accesso al medico di famiglia.