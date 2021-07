Maxi schermi a Civitavecchia e Santa Marinella per tifare l’Italia nella finale di Euro2020

E' quello che si sta organizzando a Santa Marinella ma anche a Civitavecchia, dove a piazza Fratti saranno allestiti due schermi molto grandi per far gustare ai civitavecchiesi tutte le emozioni del match contro l'Inghilterra. Un'iniziativa organizzata da tre locali, Red Carpet, Tarta e Dolce e Salato

Maxi schermi per tifare Italia domenica nella finalissima di Wembley. E’ quello che si sta organizzando a Santa Marinella ma anche a Civitavecchia, dove a piazza Fratti saranno allestiti due schermi molto grandi per far gustare ai civitavecchiesi tutte le emozioni del match contro l’Inghilterra. Un’iniziativa organizzata da tre locali, Red Carpet, Tarta e Dolce e Salato. Maxi schermo invece predisposto dall’amministrazione comunale di Santa Marinella. Verrà posizionato a Largo Gentilucci e sarà gratuito. “Benché ci si trovi all’aperto sarà obbligatorio indossare la mascherina. Raccomandiamo a tutti i partecipanti il rispetto delle norme anticontagio”, afferma il sindaco Pietro Tidei.