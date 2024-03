Matteo Salvini “blinda” Tedesco come candidato sindaco: “Ha amministrato bene, non va cambiato”

Il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha parlato di elezioni amministrative in un meeting della Lega all’hotel Ergife, a Roma. Presente anche la delegazione locale con in testa il sindaco Ernesto Tedesco. Che è stato citato nel suo intervento proprio dal leader del Carroccio. “Se c’è una squadra, in un determinato Comune, faccio l’esempio di Civitavecchia, che ha governato bene, recuperando da una situazione di anni di disastri, non capisco perché il sindaco va cambiato”, ha commentato Salvini, che ha incassato anche un grande applauso del pubblico presente.