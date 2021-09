Matteo Renzi presenta il suo libro al Teatro Traiano: buona l’adesione

“Desideriamo ringraziare tutti coloro che ieri sera hanno partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento alla presentazione del libro di Matteo Renzi al Teatro Traiano. È stata una bella serata, ricca di idee e di riflessioni, importante non solo per declinare i temi nazionali ma anche per raccogliere spunti nell’ottica di un lavoro sul territorio che proseguirà con altre iniziative e incontri. Ritrovarsi in presenza, nel rispetto delle regole anti Covid, ha aggiunto valore a un’iniziativa che ha permesso a tantissimi di vivere da vicino i temi della politica e della società. Ci aspetta un autunno impegnativo, anche sul territorio, che dovremmo affrontare al massimo delle possibilità per dare anche a Civitavecchia gli strumenti per agganciare la ripresa, puntando sui punti di forza e colmando le lacune e le debolezze che la frenano. Italia Viva si farà promotrice di iniziative e di azioni per stimolare e accompagnare questo processo che deve coinvolgere tutti con lo stesso spirito che ha animato la serata di ieri”. Lo dichiara, in una nota, Italia Viva Civitavecchia.