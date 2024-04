Matteo Renzi in aula Pucci: “Marietta Tidei è la candidata ideale per Bruxelles”

"Ha competenze politiche e amministrative e prende una valanga di voti. Abbiamo bisogno di questi profili per vincere la partita elettorale per le europee", ha detto l'ex rottamatore

Matteo Renzi, senatore di Italia Viva e ex primo ministro ha partecipato alla presentazione della candidatura alle elezioni europee di Marietta Tidei, che si terranno l’8 e il 9 giugno. Aula Pucci gremita in Comune, con l’attesa soprattutto per l’intervento dell’ex rottamatore. Che ha parlato molto della complessa situazione geopolitica internazionale: “Serve che l’Europa conti di più nello scacchiere internazionale e il ritorno alla centralità della politica, della diplomazia. Perché quando è necessario bisogna trattare anche con il cattivo di turno per evitare un conflitto”. Poi l’investitura della Tidei: “Marietta è una che si fa il mazzo, ha competenze politiche e amministrative e prende una valanga di voti. Abbiamo bisogno di questi profili per vincere la partita elettorale per le europee”.