Master Class all'”Alberghiero Cappannari”, l’ospitalità italiana con il Bartender Maurizio Palermo

Proseguono gli incontri tra gli studenti dell’Alberghiero Cappannari e gli esperti del settore ristorativo. Questa volta il protagonista è stato il Barman Management e Barman Identity Maurizio Palermo che ha intrattenuto gli studenti sul tema “MASTER CLASS ovvero l’ Ospitalità italiana all’estero”. Gli studenti della classe 4 B Sala e della 5 A Enogastronomia hanno potuto fare un viaggio nel mondo della ristorazione all’estero attraverso le parole di Maurizio Palermo. Il Bartender ha illustrato come il ruolo del barman italiano sia particolarmente apprezzato negli altri paesi per la professionalità e la capacità di mettere a proprio agio il cliente. Maurizio Palermo ha poi dialogato con gli studenti che hanno posto numerose domande sulla sua esperienza e sulle differenze tra la considerazione sociale che hanno i riscuotono i ristoratori all’estero rispetto all’Italia. Il Bartender ha sottolineato anche come la burocrazia in Italia renda più difficile ad un giovane avviare una propria attività. “Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto svolgere attività pratiche di PCTO” dicono gli studenti “ma la nostra professoressa di Sala Bar Lorella Russo ha creato per noi una serie di incontri on line con esperti del settore che hanno compensato questa mancanza. La vogliamo quindi ringraziare per tutto il lavoro che ha fatto e per averci messo in contatto con persone che in futuro potranno indirizzarci nella nostra professione”.