Massimiliano Grasso ha il covid: “Supererò anche questa prova”

Massimiliano Grasso ha il covid, da sintomatico con febbre alta e tosse. E’ lo stesso ex vice sindaco ad annunciarlo con un post su Facebook. “Tra alti e bassi non molliamo: anche questo virus come tanti altri sarà sconfitto, anche questa prova sarà superata. Grazie agli amici veri che non smettono di farci sentire il loro calore umano in questo momento che speriamo di lasciarci presto alle spalle. E come sempre accade in questi casi trovi sostegno, aiuto e vicinanza da chi non ti aspetti mentre c’è chi rivela la sua vera natura”.

Il pulsiossimetro mostrato da Grasso su Facebook

“Con un consiglio che mi sento di poter dare da questa esperienza: il virus si vince prima con la testa e la prevenzione, che significa anche autoisolamento e tracciamento dei contatti per limitare i contagi, grazie all’instancabile lavoro, una vera e propria missione, dei tanti medici e operatori sanitari in prima linea a partire dai tamponi, i medici di base, fino ad arrivare all’ultima frontiera degli ospedali e delle terapie intensive. Non me ne voglia nessuno, ma voglio ringraziare con il cuore, per tutti gli altri sopra menzionati, i medici Carlo Tarantino Gianni Luzzetti e Mauro Mocci. Ciascuno nel proprio ambito tre medici e uomini over the top come si dice qui su Facebook. A presto”.