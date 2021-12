Mascherine all’aperto anche a Santa Marinella. Annullato il Capodanno in piazza

Il sindaco Pietro Tidei ha emesso un’ordinanza urgente che, con decorrenza immediata, ha

ripristinato l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, anche all’aperto, provvedimento che ha validità immediata a far data da oggi 20 dicembre e resterà in vigore fino al prossimo 15 gennaio su tutto il territorio comunale di Santa Marinella. Ed inoltre l’amministrazione comunale ha annullato l’appuntamento che prevedeva di festeggiare il Capodanno in piazza. Per il momento sono queste le misure adottate, con urgenza, per il contenimento dei contagi. “Ancora una volta ho agito nell’ interesse della tutela della salute e dell’incolumità pubblica – ha dichiarato il sindaco – ma chiedo anche ai cittadini di mantenere per tutto il periodo delle festività un comportamento improntato alla massima responsabilità poiché siamo arrivati in soli due mesi a quota 100 positivi”.