Marusic all’Isola del Pescatore, tanti laziali attratti dalla frittura di pesce e dal Castello

Anche la Lazio ci prende gusto. L’Isola del Pescatore, il ristorante dei vip a Santa Severa, conosciuto in ambito calcistico per il cliente più noto, vale a dire Francesco Totti, ex stella della Roma, ora attrae pure i calciatori biancocelesti. Lunedì il difensore montenegrino Adam Marusic ha fatto visita al noto locale sul mare.

Ma nella scorsa settimana anche l’attaccante argentino Taty Castellanos aveva assaggiato le prelibatezze del ristorante di pesce e si era goduto la vista del Castello sul mare. Insomma, anche dall’altra sponda del Tevere hanno iniziato ad apprezzare Santa Severa e il ristorante più famoso.