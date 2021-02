Martedì su Radio RAI si parla di Tarquinia

Un'iniziativa del produttore musicale Francesco Micocci per sponsorizzare la città.

La trasmissione radiofonica “Viaggiando in Italia” approda a Tarquinia. La puntata andrà in onda martedì 2 marzo, alle ore 9, e in replica alle ore 16.

“Fino al XIX secolo Tarquinia era chiamata Corneto – si legge nel report di presentazione della trasmissione – è qui, nella cittadina del Lazio in provincia di Viterbo, che è ambientata l’ottava puntata di Viaggiando in Italia.”

Si parlerà di arte etrusca, degli appuntamenti della tradizione religiosa e folkloristica cittadina e della vocazione musicale della città con un’intervista al produttore discografico Francesco Micocci e a Gabriele Ripa, uno dei giovani talenti cittadini che proprio Micocci ha scoperto.

Un’iniziativa fortemente voluta da Micocci per promuovere la città di Tarquinia.