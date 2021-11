Martedì in aula Pucci assemblea pubblica sul progetto Frasca. Che ne sarà delle “casette di legno”?

Un appuntamento importante per capire se il progetto dell'Autorità di sistema portuale sul parco archeologico è definitivamente sfumato oppure se sarà attuato in tempi brevi. Pomo della discordia la presenza delle "casette di legno", con alcuni concessionari che non gradirebbero affatto la demolizione con relativa ricostruzione in zone diverse