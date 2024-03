Marta Grande candidata alle Europee con Michele Santoro

L'ex parlamentare aveva lasciato il Movimento 5 stelle per approdare nel partito di Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri. Ora la scelta di seguire Santoro in un percorso politico che punta forte sui temi pacifisti in relazione ai conflitti in corso in Ucraina e a Gaza

Marta Grande, ex parlamentare del Movimento 5 stelle ed ex presidente della commissione esteri della Camera si candiderà alle prossime elezioni Europee in forza alla nuova formazione politica del noto giornalista Michele Santoro. La Grande aveva lasciato il Movimento 5 stelle per approdare nel partito di Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri. Ora la scelta di seguire Santoro in un percorso politico che punta forte sui temi pacifisti in relazione ai conflitti in corso in Ucraina e a Gaza.