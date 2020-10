Marino non aderisce a “Civitavecchia 2024”: “Resto indipendente”

"Non sono infatti cessati i motivi che mi hanno spinto a sospendermi da Forza Italia, ragion per cui ritengo di mantenermi coerente alla mia decisione restando nel Gruppo misto, da indipendente, pur valutando l’adesione ad altre formazioni politiche"

“Ho appreso che i colleghi del gruppo misto, con i quali ho condiviso volentieri un percorso negli ultimi mesi, hanno scelto di dare vita ad un progetto politico con Forza Italia. Mando loro il mio in bocca al lupo ma chiarisco che, pur rispettando le posizioni di ognuno, non ho preso la loro decisione. Non sono infatti cessati i motivi che mi hanno spinto a sospendermi da Forza Italia, ragion per cui ritengo di mantenermi coerente alla mia decisione restando nel Gruppo misto, da indipendente, pur valutando l’adesione ad altre formazioni politiche. Chiaramente, la mia posizione rimane più che mai saldamente nell’alveo della maggioranza che sostiene il Sindaco Tedesco”. Questo quanto dichiara il consigliere comunale Pasquale Marino.