Marino: “Caditoie mai pulite, non lo permetteremo più”

Sabato mattina alcuni candidati della lista civica #IoAmoSantaMarinella, insieme al candidato Sindaco Stefano Marino, hanno svolto una passeggiata presso il rione Quartaccia.

“Incontrando numerosi residenti nella zona e passeggiando nelle principali vie della zona, ci si è resi conto dello stato di abbandono in cui versa il rione: tra rifiuti ai bordi delle strade, caditoie e tombini intasati e pieni di sporco e storie che hanno dell’incredibile, la situazione non è per nulla sotto controllo – hanno dichiarato -. Tra le storie che veramente hanno dell’incredibile, abbiamo incontrato un residente che ci ha raccontato che la sua abitazione dal 1996 si allaga ogni volta che piove, a causa delle caditoie sporche ed intasate, nell’indifferenza totale di tutte le amministrazioni comunale che nel corso degli anni si sono succedute. Neanche la pulizia ordinaria delle caditoie è stata mai eseguita dal Comune e ogni volta che piove si ripete sempre la stessa situazione. Lunedì mattina abbiamo provveduto a pulire noi le caditoie che ostruiscono il passaggio delle acque reflue ma naturalmente il problema deve essere risolto alla fonte senza che l’amministrazione volti più le spalle a questo problema. La nostra amministrazione non permetterà questa indifferenza verso tutti quei cittadini che da anni non vengono considerati ma pagano puntualmente le tasse. Tutto ciò è un problema per la nostra cittadina e la nostra proposta elettorale terrà queste situazioni ben a mente tra i primi atti dei primi mesi di lavorio in Comune”.