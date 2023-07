Marina Yachting, conclusa la conferenza dei servizi, Tedesco: “Grande soddisfazione”

Semaforo verde al progetto del Roma Marina Yacthing. La conferenza dei servizi convocata dal Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, si è conclusa dopo la seduta di questa mattina a Palazzo del Pincio con esito positivo. Ora quindi la materia passa all’Autorità di Sistema Portuale per la parte operativa. Commenta il Sindaco Tedesco: “Un investimento superiore ai 23 milioni di euro, tutti privati. Con nostra grande soddisfazione siamo arrivati finalmente a dama, nonostante delle tempistiche sfiancanti ma non certo ricollegabili a mancanze dell’Amministrazione comunale. Siamo ben felici di aver dato un contributo fondamentale per la realizzazione di quest’opera alla quale, personalmente, ho sempre creduto fin dalla campagna elettorale. Adesso le carte si rimettono all’Autorità di sistema. Civitavecchia avrà presto la possibilità di specchiarsi in un porto storico che saprà valorizzare il patrimonio del passato costruendo la città del futuro, in quella stessa visione che caratterizza l’azione della nostra Amministrazione comunale”.