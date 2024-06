Marina Militare in festa: tre giorni di eventi a Civitavecchia

Il via alle celebrazioni sarà dato sabato 8 giugno, con l’allestimento del Villaggio Promozionale della Marina su piazza della Vita

Civitavecchia sarà al centro di una tre giorni di grande fascino. In occasione della giornata della Marina Militare, in programma il prossimo 10 giugno, la città farà infatti da cornice ad un fitto programma di eventi tutti dedicati alla forza armata italiana e al suo rapporto con il mare.

Il via alle celebrazioni sarà dato sabato 8 giugno, con l’allestimento del Villaggio Promozionale della Marina su piazza della Vita. L’esposizione, ricca di curiosità e peculiarità per appassionati e non, sarà aperta dalle ore 10 alle ore 20 anche domenica e lunedì.

Particolarmente atteso l’appuntamento di domenica sera, quando a piazza della Vita si esibirà la Banda della Marina Militare, in un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico attraverso colonne sonore di film e altre arie di grande fascino. Il concerto sarà gratuito e inizierà alle ore 21.

Infine, lunedì 10 giugno, la cerimonia vera e propria con cui si celebrerà la Giornata della Marina avrà come teatro il Molo del Bicchiere, con inizio alle ore 10.30, alla presenza delle autorità civili e militari.

Nei giorni 8 e 9 giugno saranno inoltre possibili visite a bordo delle unità militari che saranno ormeggiate all’interno del porto di Civitavecchia. L’Amministrazione comunale, nel ringraziare la Marina Militare per la manifestazione di grande spessore, dà appuntamento ai cittadini e ai turisti ai vari eventi inseriti nel programma.