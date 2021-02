Un inizio di 2021 in scia con l’anno scorso. Il maltempo è tornato a colpire il territorio, anche la Marina, ancora una volta colpita dalla mareggiata. L’allerta meteo aveva previsto onde forti e venti importanti, e così è stato.

I sassi in piazza degli Eventi

La spiaggia di viale Garibaldi non ha più sabbia, ora caratterizzata soprattutto dalla presenza di grossi massi. Le onde hanno anche invaso lo spazio dell’anfiteatro, trascinando altre pietre sul molo. A prescindere dall’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche, diventa sempre più urgente un intervento delle istituzioni, per la realizzazione di quella barriera soffolta che possa fare da argine in giornate come queste.