Marietta Tidei (Iv): “Importante ingresso di Tolfa nel Registro nazionale paesaggi di interesse storico”

“Il via libera all’ingresso del Paesaggio agro-silvo-pastorale del territorio di Tolfa nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali rappresenta un risultato importante perché riconosce e dà visibilità a un territorio che ha delle caratteristiche e delle potenzialità enormi”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Il decreto di iscrizione nel registro, firmato dalla ministra Bellanova, dà il via a un processo che farà entrare il paesaggio agro-silvo-pastorale di Tolfa in un percorso di tutela e valorizzazione del suo patrimonio che potrà sostanziarsi di azioni e sostegni concreti. Contenta di questo riconoscimento a una comunità a cui sono molto legata e che ha strameritato questo riconoscimento”, conclude Tidei.