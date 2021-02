Marietta Tidei: “Auguri a Nucerino, nuova segretaria della Cgil Funzione Pubblica”

“Auguri di buon lavoro ad Emanuela Nucerino, neo eletta segretaria della Cgil Funzione Pubblica Roma Nord – Civitavecchia – Viterbo. Sarà chiamata ad importanti battaglie in un contesto di difficoltà ed urgenze ulteriormente aggravate dalla Pandemia dovendo operare, tra gli altri, in settori come la sanità pubblica e privata, oltre che degli enti locali. Tutti ambiti in cui la tutela dei lavoratori è una condizione imprescindibile per la garanzia degli adeguati servizi ai cittadini. Fa piacere, inoltre, notare che si tratta della prima donna eletta alla guida della segreteria della Cgil FP di questo territorio”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).