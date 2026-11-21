“Oggi a Milano per l’Assemblea nazionale di Italia Viva, un’importante occasione di confronto sul futuro del Paese e sulla necessità di costruire un’alternativa credibile al governo Meloni. Come sempre, Matteo ha riportato l’attenzione sui problemi reali delle persone, a fronte della narrazione, da parte di Giorgia Meloni, di un Paese che non esiste.
Nel mio intervento ho ribadito l’importanza di rimettere al centro i bisogni degli italiani: il carovita, i salari, la sanità pubblica, il futuro dei giovani. E la necessità di costruire una grande area riformista, liberale ed europeista, con generosità e senza inutili protagonismi. Perché la partita non è affatto vinta e dobbiamo pensare a vincere le elezioni, non le guerre tra alleati.
Per me è stata anche l’occasione per raccontare la recente esperienza a Cuba e richiamare l’attenzione sulle drammatiche condizioni in cui vive la popolazione, aggravate da un embargo che colpisce soprattutto i più fragili. Ringrazio Matteo Renzi per aver ricordato Cuba anche nel suo intervento. La difesa della libertà e della democrazia non può mai essere separata dalla dignità umana e dalla solidarietà. È con questo spirito che vogliamo continuare a fare politica: con coraggio, responsabilità e uno sguardo sempre rivolto alle persone”, lo afferma Marietta Tidei, consigliere regionale di Italia Viva.