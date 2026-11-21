“Oggi a Milano per l’Assemblea nazionale di Italia Viva, un’importante occasione di confronto sul futuro del Paese e sulla necessità di costruire un’alternativa credibile al governo Meloni. Come sempre, Matteo ha riportato l’attenzione sui problemi reali delle persone, a fronte della narrazione, da parte di Giorgia Meloni, di un Paese che non esiste.

Nel mio intervento ho ribadito l’importanza di rimettere al centro i bisogni degli italiani: il carovita, i salari, la sanità pubblica, il futuro dei giovani. E la necessità di costruire una grande area riformista, liberale ed europeista, con generosità e senza inutili protagonismi. Perché la partita non è affatto vinta e dobbiamo pensare a vincere le elezioni, non le guerre tra alleati.