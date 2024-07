Marian Neagos sarà il nuovo direttore tecnico del Rugby Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo. Chi è Marian Neagos il direttore tecnico che occuperà un posto così importante nel Rugby Civitavecchia. In Italia ha accumulato esperienze con le squadre Juniores. Ha allenato squadre che hanno partecipato al campionato nazionale d’élite e ha esperienza con squadre Juniores e Minirugby.

PRINCIPALI ESPERIENZE DI COACHING:

2020 – Federazione Italiana Rugby

Comitato Regionale Umbro – Allenatore

2021 – Foligno Rugby

Direttore tecnico

2023 – Rugby Perugia Giovanile

Allenatore

2023 – Castro Rugby Academy, Martin Castrogiovanni

dal 2017 Direttore & Collaboratore Sportiv

2024 – Squadra di calcio dell’Università di Sydney 1863

Allenatore di mischia e difesa

Sta seguendo anche alcuni atleti come mental coach e ha molta esperienza di team building in diverse aziende italiane.

Mai come in questo momento storico il tema riguardante l’importanza dei giovani nel Rugby Civitavecchia è di attualità. Soprattutto spesso e volentieri sentiamo di come serva maggiore materia prima di qualità, di come stia diventando sempre più necessario puntare sui ragazzi.

In linea con gli obiettivi da alcuni anni prefissati il Rugby Civitavecchia ha fatto una scelta nel puntare all’ingaggio come Direttore Tecnico: “Marian Neagos”, il quale avrà una attenzione specifica sul settore giovanile e minirugby oltre ad essere assistent coach della difesa e mischia dei seniores.

Affiancato a Marian ci sarà il suo vice Andrea Gargiullo ex giocatore, allenatore e D.T. DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), eccezionale il suo lavoro svolto fino ad oggi.

Così all’esordio in biancorosso il D.T. Marian Neagos.:

” Ho un grandissimo entusiasmo per la nuova avventura nel Rugby Civitavecchia. Ho grandi motivazioni, so che ci sarà un lavoro importante, è una bellissima sfida. Sono molto contento di lavorare insieme a tutto lo staff. Con la serietà, cultura del lavoro e senso di appartenenza si possono raggiungere obiettivi importanti. So che vivere un’esperienza a Civitavecchia è qualcosa di unico. La linea verde, ossia giovani ed ai più piccoli che sono la linfa vitale nello sport, da qui proseguirà il futuro biancorosso. Grazie a tutti “.

Il lavoro sui giovani talenti è la stella polare del metodo che sarà improntato nel corso del campionato 2024 – 2025 che presto prenderà il via sulle giovanili, sul minirugby e sui seniores del Rugby Civitavecchia.