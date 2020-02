Mari: “San Valentino festa dell’amore e del volontariato”

Si chiama San Valentino la festa dell’amore l’evento di volontariato e solidarietà portata avanti dalla presidente del consiglio comunale e dall’associazione Dona un sorriso per San Valentino. Dalle 9 alle 18 il giorno di San Valentino, in via delle Azalee 5, la sede politica dell’esponente azzurra, ci sarà una raccolta di materiale di prima necessità: vestiti, coperte, alimenti, utensili, croccantini e matriale per tutti gli amici a quattro zampe, cani e gatti. Tutto il raccolto verrà donato alle associazioni Impronte Onlus, Solidarietàambiente, La Repubblica dei Ragazzi, Movimento per la Vita Cristina Mencarelli a seconda delle diverse competenze delle associazioni. Dalle ore 17 in poi ci saranno invece dolci per tutti i bambini e i genitori che arriveranno presso la sede.

“Noi amiamo la città e il giorno di San Valentino doniamo tutto quello che possiamo ai più bisognosi. Invito tutti i cittadini a fare questo piccolo gesto che può rendere indimenticabile per molti la festa di San Valentino. Noi ci saremo” ha dichiarato la Mari.