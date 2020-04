Mari: “Riaprire e ridare dignità a settori come ristorazione, parrucchieri e estetisti”

“Esprimo piena solidarietà ai lavoratori dell’associazione HORECA che questa sera protesteranno simbolicamente per sensibilizzare il governo sulle strutture legate all’ospitalità e alla ristorazione. Un settore, questo, che a Civitavecchia è composto di persone che si sono sapute rigenerare, diventando punti di riferimento e svolgendo anche un ruolo sociale importante. Per diverso tempo le uniche attrazioni culturali e turistiche sono state portate avanti dai singoli imprenditori privati di questi settori e il governo e la città non può abbandonarli. Il sindaco Tedesco ha da subito dimostrato sensibilità per questa categoria. La nostra speranza è che il governo comprenda che non si può attendere giugno per riaprire queste attività. Si proceda in sicurezza, si predisponga un protocollo ma si dia la possibilità a questa gente di lavorare. Questi cittadini non chiedono sussidi e aiuti ma solo la possibilità di fare il proprio lavoro. Sarebbe paradossale che persone che lavorano fianco a fianco, che fanno la spesa, che vanno al mercato non possano sedersi a distanza per mangiare il loro pasto. Al contempo con il gruppo di Forza Italia stiamo lavorando a difesa di parrucchieri ed estetisti. Una situazione drammatica per tutto il settore che già da settimane si era preparato per la riapertura in tutta sicurezza, con dispositivi di sicurezza appositi che non avrebbero creato problemi per clienti e operatori. La conseguenza di questa scelta governativa potrebbe aprire un scenario di mercato nero, abusivo, casalingo (questo si pericoloso) di queste categorie che non possono permettersi naturalmente tre mesi di chiusura non essendo grande imprese con capitali alle spalle, ma piccole aziende, spesso famigliari. Ho pertanto chiesto al consigliere regionale Pino Simeone un ordine del giorno che impegni la Regione a spingere per riaprire questi due settori il prima possibile. Una scelta che oltre alla sicurezza sanitaria aiuterebbe alla sicurezza sociale fortemente messa a rischio dal prolungarsi delle chiusure di alcune categorie lavorative”, lo dichiara il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari.