Mari nuova presidente della commissione Affari europei e internazionali in Regione

Emanuela Mari è stata eletta presidente della 2° Commissione Affari europei ed internazionali, cooperazione tra i popoli, del Consiglio regionale. Un ruolo prestigioso e strategico allo stesso tempo, per la neo consigliera regionale di Fratelli d’Italia, che ricoprirà per i prossimi cinque anni. “Questa elezione è per me un grandissimo onore, sia per il ruolo che vado a ricoprire sia per la stima che i colleghi mi hanno dimostrato, assegnandomi questo delicato incarico”, così Emanuela Mari commenta la sua nomina a presidente. “A nome del circolo territoriale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” esprimo le più vive congratulazioni alla nostra amica e consigliera regionale Emanuela Mari, da oggi eletta Presidente della II Commissione consiliare regionale “Affari europei ed internazionali, cooperazione tra i popoli – dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori -. Si tratta indubbiamente di un meritato e prestigioso riconoscimento per Emanuela Mari, che rappresenta la nostra città ed è espressione della nostra comunità militante e, pertanto, non possiamo non accogliere questa notizia con particolare emozione ed orgoglio”.