Mari nominata coordinatrice regionale di Azzurro Donna

"E' stato un onore per me aver ricevuto questo prestigioso incarico. Da tempo sostengo la necessità di avere più donne all'interno delle istituzione e in generale della vita politica"

Nuova nomina importante per Emanuela Mari. La presidente del consiglio comunale che nelle ultime elezioni ha raggiunto quasi mille preferenze, risultando la più votata della storia del consiglio comunale di Civitavecchia è stata nominata coordinatrice regionale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. Una nomina voluta fortemente dalla coordinatrice nazionale Catia Polidori d’intesa con il coordinatore regionale del partito Claudio Fazzone e con il vicepresidente Antonio Tajani. “E’ stato un onore per me aver ricevuto questo prestigioso incarico. Da tempo sostengo la necessità di avere più donne all’interno delle istituzione e in generale della vita politica. Cercherò d’intesa con i coordinatori regionali Fazzone e provinciale Battilocchio di sostenere l’impegno che sta portando avanti l’onorevole Polidori a livello nazionale” ha dichiarato Emanuela Mari.