Mari: “Grazie al Rotary per il grande sforzo solidale in favore di RSA e Case di Cura”

La macchina della solidarietà non si è fermata neanche durante questi giorni di festa.

Il Rotary Club e la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari sono andati in questi giorni presso diverse RSA e Case di riposo a donare dispositivi di protezione e gel disinfettante. Il tour ha visto il presidente Meomartini e il presidente Mari visitare in ordine le RSA e Case di Riposo San Tarcisio, Santa Rita, Suore della carità e Villa Santina. Ad accompagnarli il consigliere comunale e funzionario Asl Massimo Boschini che ha anche lui donato diversi dispositivi e gel disinfettati. “Non posso che ringraziare a nome del consiglio comunale il Rotary Club e il presidente Meomartini che hanno donato in questi giorni migliaia di dispositivi aumentando il livello di sicurezza in luoghi altamente sensibili come le RSA e le case di riposo. Anche noi consiglieri stiamo facendo la nostra parte nella macchina della solidarietà. – ha dichiarato il presidente Mari -. Dobbiamo adesso concentrarci nella fase 2 quella in cui la responsabilità della situazione passa per le azioni dei cittadini. Più staranno attenti a seguire le disposizioni e prima torneremo alla nostra vita”. “Abbiamo risposto all’appello che istituzioni e strutture ci hanno fatto mettendoci al servizio della nostra comunità, come nel nostro spirito e nel nostro essere” ha dichiarato il presidente del Rotary locale Manfredo Meomartini.