Mari e Tidei elette alla Regione Lazio, grandi affermazioni in città e provincia

Le candidate di Fratelli d’Italia e Terzo Polo ce la fanno. Erano le due papabili fin dalla vigilia di questa tornata elettorale. Alla fine il pronostico è stato rispettato. Emanuela Mari e Marietta Tidei sono state elette alla regione Lazio, rispettivamente con Fratelli d’Italia e Terzo Polo. La prima, presidente del consiglio comunale, ha ottenuto un risultato super in città, quasi 1800 preferenze. Oltre 9 mila le preferenze in provincia (ma manca un dato importante anche su Roma). Entra in maggioranza con la coalizione di centrodestra. Si siederà fra i banchi dell’opposizione invece la Tidei, eletta con il Terzo Polo, malgrado un risultato deludente del movimento di Calenda e Renzi. Per lei si tratta di una rielezione visto che era candidata uscente. A Civitavecchia ha totalizzato ben 1200 preferenze, anche per lei risultato molto importante, con circa 9 mila preferenze collezionate in tutto.