Mari: “Commemorare l’11 settembre è stato emozionante. Giusto ricordare le vittime e i sacrifici dei vigili del fuoco”

“Oggi è stato emozionante ricordare i sacrifici fatti da tanti vigili del fuoco, commemorare le vittime e pensare ancora una volta quanto sia fondamentale ricordare il passato, anche se doloroso. Non posso che essere soddisfatta di aver avviato lo scorso anno insieme al sindaco e con la capigruppo l’iter per la ripresa delle commemorazioni per l’11 settembre che da tempo erano state abbandonate. La cerimonia di oggi ha sottolineato la vicinanza della nostra cittadina al popolo americano” lo dichiara Emanuela Mari, presidente del consiglio comunale.