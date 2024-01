Mari: “Civitavecchia-Orte opera fondamentale per lo sviluppo del territorio”

Si è tenuta ieri la conferenza stampa che ha dato il via al dibattito pubblico per definire il tracciato del terzo stralcio della trasversale Civitavecchia-Orte. E’ stato un onore per me partecipare congiuntamente con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini, alla conferenza stampa tenuta dall’assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, con il commissario straordinario Ilaria Maria Coppa ed Anas”. E’ quanto fa sapere la consigliera regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Affari europei e internazionali, Emanuela Mari, che aggiunge: “Ieri si è tracciata la linea di sviluppo di un territorio che aspetta da decenni il completamento di quest’opera. Ero una giovane studentessa universitaria – commenta Mari – quando da pendolare mi recavo tutti i giorni a Viterbo, percorrendo proprio quel tratto di strada che, se completato, diventerà fondamentale per lo sviluppo del nostro porto e del turistico di tutta la Tuscia. Lavoriamo a testa bassa per portare a casa questo risultato. Nell’attesa che partano i lavori del secondo stralcio, previsti a breve, il prossimo appuntamento è per il primo febbraio a Viterbo per l’avvio del dibattito pubblico che dovrà portare alla soluzione più congeniale per il territorio che, da troppi anni, attende questa grande opera pubblica. Ce la faremo”, conclude Emanuela Mari.