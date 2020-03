Marco Leopardo: “Le strutture extra alberghiere ospitino operatori sanitari e persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e permanenza domicialiare”

Il delegato locale dell’associazione nazionale bed and breakfast, Affitta Camere, Case vacanze e Locazione turistica (ANBBA), Marco Leopardo lancia la proposta per il suo settore: chiedere la disponibilità alle strutture ricettive extra alberghiere con ristorazione in loco per ospitare in questo momento di grande emergenza da Covid 19 e fino alla fine dell’emergenza sia per gli operatori sanitari dell’ospedale e i loro conviventi, sia persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, quando il periodo di quarantena non si possa trascorrere a casa. “L’associazione insieme alle istituzioni lavora di pari passo in un momento di grande difficoltà per attivare ove è possibili più canali di uscita per il bene comune. Per chi vuole dare la propria disponibilità può inviare una email al delegato Anbba marcoleopardo@anbba.it”, dichiara Marco Leopardo.