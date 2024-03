“Marco La Camera nuovo coordinatore comunale di Azione”

"Azione lo ringrazia per la fiducia e la condivisione del proprio progetto politico. Saremo al suo fianco per il raggiungimento dei successi che la città merita". Così in una nota Paolo Bianchini, Segretario di Azione Città Metropolitana di Roma

“Con grande piacere che do il benvenuto a Marco La Camera, imprenditore attivo nel mondo dello sport e del sociale, che ha accettato di assumere l’incarico di Coordinatore comunale di Azione a Civitavecchia. La sfida che abbiamo davanti, per garantire un futuro di buon governo alla città dopo 5 anni disastrosi, richiede lo sforzo di tutte le energie positive della città. Azione lo ringrazia per la fiducia e la condivisione del proprio progetto politico. Saremo al suo fianco per il raggiungimento dei successi che la città merita”. Così in una nota Paolo Bianchini, Segretario di Azione Città Metropolitana di Roma.