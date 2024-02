Marco Del Lungo prepara una nuova finale mondiale dopo il successo sulla Spagna

La finale è in programma sabato 17 febbraio alle 15:30 italiane contro la Croazia

Marco Del Lungo mira ancora all’iride. A Doha il Settebello ha battuto la Spagna 8-6 in semifinale e ora vola in finalissima contro la Croazia. Decisivo ancora una volta il portiere civitavecchiese che nella sfida contro gli iberici si è reso protagonista di alcuni interventi fondamentali. La finale è in programma sabato 17 febbraio alle 15:30 italiane contro la Croazia che ha battuto la Francia ai rigori 17-16.