Marco Del Lungo d’argento, la finale mondiale la vince la Croazia ai rigori

Si infrange sul più bello il sogno iridato azzurro di Doha. L’Italia perde dai cinque metri il secondo mondiale dopo quello di Budapest 2022 contro i vicecampioni d’Europa della Croazia. Stavolta sono stati fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che il civitavecchiese Marco Del Lungo ne aveva parato uno a Favtoic. L’incontro giocato sempre sul filo dell’equilibrio era terminato 11-11 con il pareggio croato a cinque secondi dal termine.

Tabellino Italia-Croazia 13-15

Italia: Del Lungo, F Di Fulvio 2, Damonte, Marziali 1, A. Fondelli 5 (3 rig.), Echenique, N. Presciutti 2, Bruni L., E. Di Somma, Velotto, Nicosia, Condemi 1, Iocchi Gratta . All. Campagna.

Croazia: Bijac , Buric 2, Fatovic , Loncar , Lazic , Biljanka 1, Vukicevic , Zuvela , Marinic-kragic 3, Vrlic 1, Butic , Kharkov 4, Anic M. . All. Ivica Tucak.

Arbitri: Dervieux (Fra), Ohme (Ger)

Note: parziali 3-2, 2-3, 2-3, 4-3. Spettatori 1500 circa. Ammonito Campagna (I) a 7.05 nel terzo tempo. Ammonito Tucak (all. C) nel terzo tempo a 7.40. Velotto uscito per limite di falli a 4.00 nel quarto tempo. Condemi uscito per limite di falli a 6.44 nel quarto tempo. Lazic e Biljanka (C) fuori per tre falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/14 + 3 rigori, Croazia 6/13 +1 rigore. Tempi regolari 11-11. Ai rigori Marinic-Kragic gol, Fondelli gol, Fatovic parato, Presciutti gol, Buric gol, Echenique traversa, Kharkov gol, Di Fulvio parato, Zuvela gol.