Manovre al Pincio. Inizia la settimana del rimpasto? Ecco i nomi in ballo

Tante voci, poche certezze, almeno al momento. Inizia oggi una settimana potenzialmente decisiva per il Pincio sul fronte politico. Ci dovrebbe infatti essere l’annunciatissimo rimpasto di Giunta, con almeno tre cambiamenti previsti. Fare delle ipotesi su chi entra e chi esce però è esercizio assai complesso perchè al momento la quadra non c’è. Fra gli aspiranti a sedere nella squadra di assessori ci sono l’avvocato Leonardo Roscioni, in quota Lega, un altro legale, Marianna Galletti, casacca Fratelli d’Italia e Daniele Perello, capogruppo del Gruppo Misto. Ma le sorprese, interne ed esterne sono dietro l’angolo, anche perchè quando c’è di mezzo l’influenza di Roma, non si sa mai come può andare a finire. Il problema principale è capire chi esce. Il forzista Roberto D’Ottavio è uno dei maggiori indiziati, ma le due donne della Lega che dovrebbero fare le valigie non si trovano. Claudia Pescatori ha incassato l’appoggio dei commercianti, così sarebbe quasi impopolare farla fuori adesso e Alessandra Riccetti ha sgobbato parecchio ai servizi sociali, a causa dell’emergenza covid. Rinunciare a lei sarebbe come vanificare uno dei pochi lavori fatti bene fino a questo momento. Complicato quindi andare a dama, ma che sia rimpasto o qualsiasi altra opzione, che si faccia presto. La città ha bisogno di essere governata.