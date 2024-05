“Manovra di bilancio da 7 milioni di euro per sociale, riqualificazione urbana e turismo”

Ed infatti 2,3 milioni di euro sono stati dedicati solo a questo reparto, andando ad incrementare i fondi per l’assistenza domiciliare per disabili e anziani, l’assistenza educativa scolastica, le rette per il ricovero in istituto dei minori non accompagnati, per gli anziani nelle residenze sanitarie assistite e per altri progetti a supporto delle fasce più vulnerabili della nostra comunità.