Resta al centro del dibattito la mancata assegnazione a Csp del subappalto per il trasporto pubblico locale, con il passaggio alla gestione privata previsto dal 31 ottobre. Il sindaco Marco Piendibene chiarisce le ragioni della decisione, indicando nelle tempistiche ristrette e nelle difficoltà economiche della società i principali ostacoli.

“Circa un mese e mezzo fa abbiamo avuto l’ennesima riunione con Astral e la Regione – spiega il primo cittadino –. La partita sul subappalto sembrava ormai chiusa negativamente, poi c’è stata una riapertura a sorpresa”. Nel frattempo, l’aumento del costo del carburante e l’avvicinarsi della scadenza hanno reso difficile completare tutti i passaggi necessari. A questo si aggiunge, secondo Piendibene, la limitata capacità finanziaria di Csp, che non potrebbe sostenere ulteriori investimenti e spese.

Il Pincio è comunque convinto che la società continuerà a gestire la linea speciale Porto-Stazione e il servizio scuolabus. Per gli autisti destinati al gestore privato, invece, saranno applicate le clausole sociali. “Abbiamo ottenuto garanzie importanti anche sui percorsi”, conclude il sindaco, assicurando attenzione alle tutele dei lavoratori e alla continuità del servizio.