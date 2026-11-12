“Mancano le luminarie in alcuni punti di via Baccelli, via Buonarroti, via Roma e via Giordano Bruno”

“In un tratto di via Guido Baccelli non ci sono addobbi, nel punto che va dalla rotonda con le statue bianche al distributore Eni prima del ponte delle quattro. Anche Via Buonarroti non è stata addobbata nel brevissimo tratto finale, anche lo stesso per Via Roma e via Giordano Bruno”, lo segnala il lettore Matteo Fracassa a proposito del montaggio delle luminarie per le festività natalizie.