Mancano le domande di inglese e informatica, anche il “Concorsone” di Civitavecchia verso l’annullamento

Non c’è pace per i concorsi pubblici che si svolgono sul territorio. Dopo il caos mediatico e le inchieste ad Allumiere, la revoca di quello della Asl Roma4, ora tocca a Civitavecchia. E’ stata pubblicata una determina dal dirigente del Pincio nel quale si conferma l’annullamento delle prossime prove. Il motivo? Perché mancavano le domande di inglese e informatica, come avrebbe fatto notare una candidata. Incredibile ma vero. Ora c’è da capire se verrà revocata tutta la prova concorsuale o meno. Hanno partecipato in circa 8 mila candidati. “Apprendiamo che il RUP del concorso bandito dalla nostra A.C. ha proceduto all’annullamento delle prove da istruttore amministrativo C1 che si dovevano celebrare nella mattinata di lunedì 20, perché i test a risposta multipla somministrati in data odierna ai candidati sarebbero difformi da quanto il bando prescrive. Ci aspettiamo che si faccia chiarezza sulla vicenda e che siano accertate le eventuali responsabilità della società esterna (Fondazione Logos, ndc) a cui è affidata la gestione del concorso. Vigileremo affinché siano eseguite tutte le verifiche del caso con la massima trasparenza onde evitare danni economici ed all’immagine dell’Amministrazione”. Ecco la determina.